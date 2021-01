Chi sono i costruttori che potrebbero salvare Conte? Tutti i nomi (Di venerdì 15 gennaio 2021) A distanza di 10 anni e poco più sembriamo ritornati al dicembre 2010, quando in seguito alla rottura tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi, allora premier, si arrivò al voto di sfiducia chiesto da Futuro e Libertà, la formazione dell’ex fondatore di AN. Nel Parlamento si cominciò a cercare esponenti pronti a cambiare schieramento per consentire al governo di proseguire. Tutti ricordano Razzi e Scilipoti, passati al centrodestra dall’Italia dei Valori. Segui Termometro Politico su Google News Allora il governo ottenne la fiducia, di pochissimo, grazie anche a finiani pentiti e altri esponenti centristi. Nel 2010 si parlava di “responsabili”, ora di “costruttori”, ma le dinamiche sembrano molto simili? Ma chi sono i costruttori pronti a votare a sostenere il governo Conte dopo essere ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 15 gennaio 2021) A distanza di 10 anni e poco più sembriamo ritornati al dicembre 2010, quando in seguito alla rottura tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi, allora premier, si arrivò al voto di sfiducia chiesto da Futuro e Libertà, la formazione dell’ex fondatore di AN. Nel Parlamento si cominciò a cercare esponenti pronti a cambiare schieramento per consentire al governo di proseguire.ricordano Razzi e Scilipoti, passati al centrodestra dall’Italia dei Valori. Segui Termometro Politico su Google News Allora il governo ottenne la fiducia, di pochissimo, grazie anche a finiani pentiti e altri esponenti centristi. Nel 2010 si parlava di “responsabili”, ora di “”, ma le dinamiche sembrano molto simili? Ma chipronti a votare a sostenere il governodopo essere ...

