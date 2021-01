Chi prenderà il posto di Angela Merkel? (Di venerdì 15 gennaio 2021) (foto: Ipa)Il 2021 sarà anche l’anno che archivierà la stagione politica della “Mutti” d’Europa, la cancelliera Angela Merkel. Se raccogliere la sua eredità è tutt’altro che facile, di certo non mancano i candidati. In vista delle prossime elezioni del 26 settembre, la Cdu (l’Unione cristiano-democratica, il partito di Merkel) si riunisce questo sabato per il suo 33esimo parteitag. L’ordine del giorno è proprio quello di votare il nuovo presidente, figura che avrà buone possibilità di correre alle prossime elezioni federali. Saranno le prime, appunto, che dopo oltre 15 anni non vedranno la partecipazione di Merkel. Una volta che il congresso avrà scelto il nuovo capo del partito, la Cdu dovrà comunque accordarsi con i bavaresi della Csu (Unione cristiano sociale) sul nome del candidato comune per la corsa alla ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021) (foto: Ipa)Il 2021 sarà anche l’anno che archivierà la stagione politica della “Mutti” d’Europa, la cancelliera. Se raccogliere la sua eredità è tutt’altro che facile, di certo non mancano i candidati. In vista delle prossime elezioni del 26 settembre, la Cdu (l’Unione cristiano-democratica, il partito di) si riunisce questo sabato per il suo 33esimo parteitag. L’ordine del giorno è proprio quello di votare il nuovo presidente, figura che avrà buone possibilità di correre alle prossime elezioni federali. Saranno le prime, appunto, che dopo oltre 15 anni non vedranno la partecipazione di. Una volta che il congresso avrà scelto il nuovo capo del partito, la Cdu dovrà comunque accordarsi con i bavaresi della Csu (Unione cristiano sociale) sul nome del candidato comune per la corsa alla ...

