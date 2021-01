Chi è Regina Orioli | vita privata e carriera | tutto sull’attrice italiana

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Questa sera, 15 Gennaio 2021, su Canale 5 a partire dalle ore 21.25 andrà in onda il film Amici come prima, con Massimo Boldi e Christian De Sica. Tra i numerosi protagonisti del cast c’è anche l’attrice. L’artista interpreta Luciana Colombo, figlia dell’imprenditore Massimo Colombo. Un ruolo decisamente interessante, poiché le sue scelte influenzeranno ladi Cesare Proietti, direttore di un prestigioso albergo appartenente alla famiglia Colombo. Scopriamo ora insieme qualche curiosità in più sullae pubblica di. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi ...