Chi è Fiorella Mannoia | vita privata e carriera | tutto sulla cantante italiana

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021)questa sera, 15 Gennaio 2021, torna su Rai 1 con il programma “La musica che gira intorno”. Su questa importantissima serata evento, laha dichiarato: «C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare, le nostre storie, la nostra musica». Scopriamo ora insieme qualche curiosità in piùe pubblica della nota. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo della musica? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –>...