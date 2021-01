Chi è Claudio D’Alessio, il figlio bello e ribelle del famoso Gigi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Famosissimo figlio d’arte, Claudio D’Alessio non ha certo seguito le orme di suo padre. Il giovane, infatti, non ha mai sognato una carriera nel mondo della musica. Piuttosto, si è dedicato intensamente al suo futuro da imprenditore ed è riuscito ad ottenere un grande successo. Ecco quello che sappiamo sul suo conto. Claudio D’Alessio è il maggiore di quattro fratelli. Sei anni dopo di lui, Gigi D’Alessio e la Barbato hanno accolto Ilaria, mentre nel 2003 sono diventati genitori di Luca. Nel 2006, il cantante napoletano ha ufficializzato la sua storia con Anna Tatangelo. Quattro anni dopo, i due cantanti, che oggi non sono più una coppia, hanno avuto Andrea. Classe 1986, Claudio D’Alessio è nato a Napoli ed è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Famosissimod’arte,non ha certo seguito le orme di suo padre. Il giovane, infatti, non ha mai sognato una carriera nel mondo della musica. Piuttosto, si è dedicato intensamente al suo futuro da imprenditore ed è riuscito ad ottenere un grande successo. Ecco quello che sappiamo sul suo conto.è il maggiore di quattro fratelli. Sei anni dopo di lui,e la Barbato hanno accolto Ilaria, mentre nel 2003 sono diventati genitori di Luca. Nel 2006, il cantante napoletano ha ufficializzato la sua storia con Anna Tatangelo. Quattro anni dopo, i due cantanti, che oggi non sono più una coppia, hanno avuto Andrea. Classe 1986,è nato a Napoli ed è ...

