Chef Locatelli | La situazione è tragica e Renzi apre la crisi? Ma perché non va a lavorare?

"Siamo in una situazione tragica tutti oramai. I primi mesi uno tira fuori la cassetta per la guerra, si rimbocca le maniche, ma nessuno di noi si aspettava che durasse così tanto". Così lo Chef star di MasterChef Giorgio Locatelli commenta da Londra all'Adnkronos la situazione di estrema difficoltà che oggi ha portato i ristoratori a sollevare la protesta 'Io apro', nel corso della quale molti terranno le serrande aperte nel corso della giornata anche oltre l'orario concesso dal governo. "Eppure è stato dimostrato che la gente nei ristoranti è molto distanziata nel mangiare, e che non è certo la ristorazione la causa del virus, anche qui in Inghilterra", aggiunge Locatelli. Che spiega: "Il nostro settore ha un turn over altissimo ma un profitto bassissimo.

