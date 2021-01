Che significa essere transgender oggi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli individui vengono divisi in uomini e donne sulla base delle loro differenze biologiche. Gli studi di genere invece propongono una tra genere e sesso perchè: il sesso (sex) è ciò costituisce un corredo genetico, un insieme di caratteri biologici, fisici e anatomici e quindi determina il sesso femminile e il sesso maschile; il genere (gender) invece rappresenta una costruzione culturale, la rappresentazione di un comportamento maschile o femminile. Il genere può non coincidere con il sesso biologico e il soggetto può quindi non riconoscersi appartenente al proprio sesso biologico e/o riconoscersi nell’altro sesso. La disforia di genere o disturbo dell’identità di genere è il malessere percepito da un individuo che non si riconosce nel proprio sesso fenotipico o nel genere assegnatogli alla nascita. Il disturbo dell’identità di genere è stato rinominato disforia di ... Leggi su giornal (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli individui vengono divisi in uomini e donne sulla base delle loro differenze biologiche. Gli studi di genere invece propongono una tra genere e sesso perchè: il sesso (sex) è ciò costituisce un corredo genetico, un insieme di caratteri biologici, fisici e anatomici e quindi determina il sesso femminile e il sesso maschile; il genere (gender) invece rappresenta una costruzione culturale, la rappresentazione di un comportamento maschile o femminile. Il genere può non coincidere con il sesso biologico e il soggetto può quindi non riconoscersi appartenente al proprio sesso biologico e/o riconoscersi nell’altro sesso. La disforia di genere o disturbo dell’identità di genere è il malpercepito da un individuo che non si riconosce nel proprio sesso fenotipico o nel genere assegnatogli alla nascita. Il disturbo dell’identità di genere è stato rinominato disforia di ...

