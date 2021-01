Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: è ancora giallo sulla madre di Erasmo, chi è? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Suor Angela continua a cercare di capire che cosa successe il giorno in cui portò Erasmo in orfanotrofio ma proprio non ricorda nulla! I giorni passano e lei continua a tormentarsi perchè non sa come essere utile al giovane che sta ancora cercando sua madre. Ma chi è la mamma di Erasmo? Potrebbe essere Elisa, la sorella di Suor Angela? Per il momento resta un mistero ma nel frattempo, con le nostre anticipazioni, cerchiamo di capire che cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda al giovedì su Rai 1. Continua il successo della fiction di Rai 1 vista da oltre 5 milioni di spettatori. E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 21 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 gennaio 2021) Suor Angela continua a cercare di capire che cosa successe il giorno in cui portòin orfanotrofio ma proprio non ricorda nulla! I giorni passano e lei continua a tormentarsi perchè non sa come essere utile al giovane che stacercando sua. Ma chi è la mamma di? Potrebbe essere Elisa, la sorella di Suor Angela? Per il momento resta un mistero ma nel frattempo, con le nostre, cerchiamo di capire che cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci6 in onda al giovedì su Rai 1. Continua il successo della fiction di Rai 1 vista da oltre 5 milioni di spettatori. E non potevano quindi mancare le nostreche ci rivelano proprio la trama della quarta puntata di Che Dio ci6 in onda il 21 ...

