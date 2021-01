Champions League volley, Scandicci si oppone alle misure anti-Covid: “Regola iniqua” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Savino Del Bene volley, squadra trevigiana di Serie A1 femminile, è impegnata nella Champions League. Il rischio però, causa positività al Covid-19 di un’atleta, è l’espulsione dalla competizione. Queste sono le misure adottate dall’autorità sanitaria di Schwerin, dove il team italiano deve affrontare la compagine tedesca del Palmberg. In una nota ufficiale della società, la consigliere Sandra Leoncini ha dichiarato che il club presenterà una denuncia. Di seguito il comunicato: «La Savino Del Bene volley dopo aver appreso le normative che l’autorità sanitaria locale di Schwerin applicherà durante la Pool A di Cev Champions League denuncia che le regole antiCovid saranno diverse da quelle applicate durante la pool ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Savino Del Bene, squadra trevigiana di Serie A1 femminile, è impegnata nella. Il rischio però, causa positività al-19 di un’atleta, è l’espulsione dalla competizione. Queste sono leadottate dall’autorità sanitaria di Schwerin, dove il team italiano deve affrontare la compagine tedesca del Palmberg. In una nota ufficiale della società, la consigliere Sandra Leoncini ha dichiarato che il club presenterà una denuncia. Di seguito il comunicato: «La Savino Del Benedopo aver appreso le normative che l’autorità sanitaria locale di Schwerin applicherà durante la Pool A di Cevdenuncia che le regolesaranno diverse da quelle applicate durante la pool ...

