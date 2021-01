Cdu | il grande stallo Perché Merz | Laschet e Rottgen rallentano

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Nessuno dei tre candidati alla presidenza della Cdu riesce ad avere un ampio sostegno sia come leader di partito che come possibile futuro Cancelliere tedesco. A dirlo è un sondaggio pubblicato ieri sul quotidiano conservatore Frankfurter Allgemeine Zeitung. Friedrichè senza dubbio il candidato migliore secondo i dirigenti aziendali e nei sondaggi sta avanti con un buon margine. Ma Arminriesce a spuntarla in maniera trasversale. SONDAGGI CDU-SPD Per l’indagine demoscopica sono stati intervistati 500 esperti in campo politico ed economico. E proprio le differenze tra questi due gruppi sono le più interessanti. I leader economici, in vista delle elezioni generali del settembre 2021, preferirebbero vincesse uno dei tre candidati della Cdu,e Rötten, rispetto al candidato cancelliere della Spd ...