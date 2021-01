Cautela sui 23 decessi dopo il vaccino in Norvegia, l’agenzia del farmaco frena gli allarmismi (Di venerdì 15 gennaio 2021) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato da Sputnik News ieri pomeriggio, 14 gennaio, che riporta il caso dei 23 decessi dopo il vaccino in Norvegia e si presenta con un titolo molto forte: “In Norvegia 23 morti dopo vaccinazione con preparato Pfizer-BioNTech”. Cos’è successo realmente? Vediamolo insieme. I pazienti erano anziani fragili Sputnik riporta il link al comunicato dell’agenzia norvegese del farmaco, disponibile a questo indirizzo e pubblicato il 14 gennaio. In sostanza dei 23 decessi di cui parla il titolo, 13 sono stati studiati e la prima ipotesi è che gli effetti collaterali comuni potrebbero aver contribuito a un peggioramento dello stato di salute sui pazienti riceventi. Tali pazienti erano anziani già ... Leggi su bufale (Di venerdì 15 gennaio 2021) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato da Sputnik News ieri pomeriggio, 14 gennaio, che riporta il caso dei 23iline si presenta con un titolo molto forte: “In23 mortivaccinazione con preparato Pfizer-BioNTech”. Cos’è successo realmente? Vediamolo insieme. I pazienti erano anziani fragili Sputnik riporta il link al comunicato delnorvegese del, disponibile a questo indirizzo e pubblicato il 14 gennaio. In sostanza dei 23di cui parla il titolo, 13 sono stati studiati e la prima ipotesi è che gli effetti collaterali comuni potrebbero aver contribuito a un peggioramento dello stato di salute sui pazienti riceventi. Tali pazienti erano anziani già ...

Paola76125447 : RT @PagellaPolitica: In conferenza stampa, #Renzi ha detto che l'Italia è il Paese con il peggior numero di morti da coronavirus. Come abbi… - fordeborah5 : RT @PagellaPolitica: In conferenza stampa, #Renzi ha detto che l'Italia è il Paese con il peggior numero di morti da coronavirus. Come abbi… - 1970Germano : RT @PagellaPolitica: In conferenza stampa, #Renzi ha detto che l'Italia è il Paese con il peggior numero di morti da coronavirus. Come abbi… - PagellaPolitica : In conferenza stampa, #Renzi ha detto che l'Italia è il Paese con il peggior numero di morti da coronavirus. Come a… - fisco24_info : Con Conte in forse Piazza Affari verso apertura in rosso. Cautela su tutte le Borse europee. Tokyo chiude a +1,04%:… -

Ultime Notizie dalla rete : Cautela sui Cautela sui 23 decessi dopo il vaccino in Norvegia, l’agenzia del farmaco frena gli allarmismi Bufale.net Cautela sui 23 decessi dopo il vaccino in Norvegia, l’agenzia del farmaco frena gli allarmismi

In sostanza dei 23 decessi di cui parla il titolo, 13 sono stati studiati e la prima ipotesi è che gli effetti collaterali comuni potrebbero aver contribuito a un peggioramento dello stato di salute ...

Covid, oggi 16.146 nuovi casi e 477 morti

Ieri 17.246 nuovi casi e 522 morti con 160.585 tamponi. Sale ancora il numero dei medici stroncati da Covid-19. I medici morti durante la pandemia sono 289. L'ultima vittima ricordata nell'elenco cadu ...

In sostanza dei 23 decessi di cui parla il titolo, 13 sono stati studiati e la prima ipotesi è che gli effetti collaterali comuni potrebbero aver contribuito a un peggioramento dello stato di salute ...Ieri 17.246 nuovi casi e 522 morti con 160.585 tamponi. Sale ancora il numero dei medici stroncati da Covid-19. I medici morti durante la pandemia sono 289. L'ultima vittima ricordata nell'elenco cadu ...