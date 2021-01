Catania, Tacopina sbarca in serata per trattare in prima persona l’acquisto del club. Le ultimissime (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo la Roma, il Bologna e il Venezia, Joe Tacopina è vicino al ritorno nel calcio italiano per far risorgere il Catania. Ora arriva il suo progetto più audace, tirare fuori il club etneo dalle sabbie mobili della Serie C e riportarlo alle sfide di un tempo contro il Milan, l'Inter e la Juventus. L'avvocato di origini siciliane ha confermato a Itasportpress che tra poco si imbarcherà sul volo Venezia-Catania dopo aver avuto un confronto telefonico con il suo rappresentante legale Salvo Arena. Tacopina ha confermato a Itasportpress che l'accordo con la Sigi non è ancora stato trovato al 100%, ma la sua presenza a Torre del Grifo servirà per avere un confronto schietto e diretto con i vertici della società e addivenire domani alla firma del preliminare di vendita del club etneo. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo la Roma, il Bologna e il Venezia, Joeè vicino al ritorno nel calcio italiano per far risorgere il. Ora arriva il suo progetto più audace, tirare fuori iletneo dalle sabbie mobili della Serie C e riportarlo alle sfide di un tempo contro il Milan, l'Inter e la Juventus. L'avvocato di origini siciliane ha confermato a Itasportpress che tra poco si imbarcherà sul volo Venezia-dopo aver avuto un confronto telefonico con il suo rappresentante legale Salvo Arena.ha confermato a Itasportpress che l'accordo con la Sigi non è ancora stato trovato al 100%, ma la sua presenza a Torre del Grifo servirà per avere un confronto schietto e diretto con i vertici della società e addivenire domani alla firma del preliminare di vendita deletneo. ...

