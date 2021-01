Cast e personaggi di WandaVision su Disney+ | l’universo Marvel riparte il 15 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ildidebuttano oggi, 15, su. Finalmente, dopo quasi due anni di astinenza, i fanavranno nuovi contenuti da guardare. La serie tv ha l’ardua impresa di lanciare la Fase 4 delcinematografico della Casa delle Meraviglie e ha scelto un progetto originale e innovativo. Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame,vede il ritorno deidi Wanda e Visione, di cui abbiamo ripercorso la loro storia in un approfondimento. Sono due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La serie farà inoltre da traino al film Doctor Strange in the Multiverse of ...