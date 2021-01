Caso Suarez, interrogato anche l'ex segretario della Juve. L'indagine sportiva è ferma (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il tema resta sempre lo stesso. Perché la Juve abbandonò la pista Suarez? I magistrati di Perugia guidati dal procuratore capo Raffaele Cantone stanno lavorando intorno a questa domanda. Se sulle ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il tema resta sempre lo stesso. Perché laabbandonò la pista? I magistrati di Perugia guidati dal procuratore capo Raffaele Cantone stanno lavorando intorno a questa domanda. Se sulle ...

ZZiliani : Egr. Presidente ?@gagravina? #Gravina, sappiamo che è impegnato nella campagna di rielezione in FJGC. Ma se le avan… - pisto_gol : De Micheli: «La Juve vuole Suarez, si può accelerare?» | Calcio e Finanza - fattoquotidiano : CASO SUAREZ Le telefonate tra la ministra De Micheli e Paratici [Leggi] - ilNonnoSimpson : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez, un terzo dirigente della #Juventus - ora ex - è stato sentito dai pm - AMinghetti : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez, un terzo dirigente della #Juventus - ora ex - è stato sentito dai pm -