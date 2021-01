Caso Regeni, Al Sisi degrada il generale coinvolto nella morte del ricercatore: si occuperà di carte di identità (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono passati cinque anni dall’omicidio dello studente italiano, ucciso tra gennaio e febbraio del 2016 al Cairo. Oggi, in quello stesso periodo in cui i servizi segreti l’hanno torturato per ore, Giulio Regeni avrebbe compiuto 33 anni. «Chissà quanti ponti avresti costruito ancora, quanta bellezza donato ancora a questo mondo. Ti facciamo gli auguri così, gridando al mondo la nostra promessa. Non ci fermeremo fino alla verità e alla giustizia», scrive su Twitter «Verità per Giulio», la pagina dedicata al ricercatore friulano. January 15, 2021 Una verità che un mese fa, a dicembre, la procura di Roma ha svelato per la prima volta rendendo pubblici i dettagli delle torture subite da Regeni in quelle settimane in cui il dottorando si trovava al Cairo per fare ricerca sui sindacati ambulanti. L’11 dicembre i pm romani ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono passati cinque anni dall’omicidio dello studente italiano, ucciso tra gennaio e febbraio del 2016 al Cairo. Oggi, in quello stesso periodo in cui i servizi segreti l’hanno torturato per ore, Giulioavrebbe compiuto 33 anni. «Chissà quanti ponti avresti costruito ancora, quanta bellezza donato ancora a questo mondo. Ti facciamo gli auguri così, gridando al mondo la nostra promessa. Non ci fermeremo fino alla verità e alla giustizia», scrive su Twitter «Verità per Giulio», la pagina dedicata alfriulano. January 15, 2021 Una verità che un mese fa, a dicembre, la procura di Roma ha svelato per la prima volta rendendo pubblici i dettagli delle torture subite dain quelle settimane in cui il dottorando si trovava al Cairo per fare ricerca sui sindacati ambulanti. L’11 dicembre i pm romani ha ...

