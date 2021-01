Cartelle esattoriali, nuovo stop fino a 31 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) stop all’invio delle Cartelle esattoriali e di altri atti fiscali fino al 31 gennaio. Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che, si legge nella nota di palazzo Chigi, ”prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. Il provvedimento, inoltre, sposta al 31 gennaio 2021 ( dal 31 dicembre 2020) il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da Cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021)all’invio dellee di altri atti fiscalial 31. Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che, si legge nella nota di palazzo Chigi, ”prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 312021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. Il provvedimento, inoltre, sposta al 312021 ( dal 31 dicembre 2020) il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti dadi pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti ...

matteosalvinimi : 50 milioni di atti e cartelle esattoriali in partenza! Ma Conte e Renzi passano il tempo a litigare. - matteosalvinimi : #Salvini: Conte ha il dovere di chiarire non al telefono con Renzi ma in Parlamento e di fronte agli italiani se es… - Agenzia_Ansa : Bozza nuovo #Dpcm impianti sci chiusi fino al 15 febbraio. Il divieto asporto peri bar sarà dalle 18. In arrivo una… - NicolaSisi4 : Assistiamo all'agonia di tante imprese che se non riapriranno saranno destinate a chiudere per sempre. Intere famig… - BinaryOptionEU : RT '#Cartelleesattoriali, nuovo stop al 31 gennaio -