Carlos Sainz al lavoro in Ferrari: 'Riunioni e simulatore, spingiamo forte!' Carlos Sainz si sta ambientando a Maranello. Lo spagnolo, neo-acquisto della Ferrari al posto di Sebastian Vettel, è in questi giorni nella sede del Cavallino dove sta prendendo contatto con la nuova ...

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Sainz Quando esordirà Carlos Sainz con la Ferrari: la data del primo test a Fiorano Sport Fanpage Carlos Sainz al lavoro in Ferrari: "Riunioni e simulatore, spingiamo forte!"

Lo spagnolo saluta i tifosi del Cavallino e racconta le sue prime giornate a Maranello: “Tanti i nuovi nomi da imparare. Ieri sei ore di meeting con gli ingegneri, oggi finalmente la macchina” ...

Prime schermaglie iridate del 2021: Norris lancia la sfida a Sainz Jr., già al lavoro a Maranello

in attesa che scendano il campo i protagonisti assoluti del Mondiale, Norris non le manda a dire a Sainz Jr. a proposito del biennio insieme alla McLa ...

