(Di venerdì 15 gennaio 2021) di Tito Fornola Egregi signori, la crisi di questi giorni sta dimostrando, se mai ce ne fosse ancora bisogno, di quanti danni il narcisismo di Matteo Renzi abbia fattosinistra. Ma in questo difficile momento del Paese credo che un’analisi sincera della situazione debba permetterci di ragionare non solo sugli esecutori materiali dell’attentato appena compiuto ai danni del governo, ma anche su alcuni dei suoi mandanti. E qui io credo sia onesto riconoscere che molte responsabilità stanno anche dentro il vostro partito. Quanti sono fra voi quelli che, all’inizio di questa vicenda, si erano illusi di usare le frustrazioni dell’ex premier per innescare un rimpastino di governo a proprio uso e consumo? E quanti sono quelli che ancora oggi sperano di restare a g, con o senza Giuseppe Conte? Ma davvero pensate che anche questa crisi possa essere ...

silvano747 : RT @ilfattoblog: Cari parlamentari Pd, è ora di schierarsi: stavolta mettete l’Italia davanti alla vostra carriera - ilfattoblog : Cari parlamentari Pd, è ora di schierarsi: stavolta mettete l’Italia davanti alla vostra carriera - GeaPilato : RT @BiwiMobu: 'Se oggi cari parlamentari e forze politiche passerete avanti a questa vicenda, senza avere coraggio ed onestà sarà una sconf… - Kimstellata : RT @BiwiMobu: 'Se oggi cari parlamentari e forze politiche passerete avanti a questa vicenda, senza avere coraggio ed onestà sarà una sconf… - Azzolina6 : RT @BiwiMobu: 'Se oggi cari parlamentari e forze politiche passerete avanti a questa vicenda, senza avere coraggio ed onestà sarà una sconf… -

Ultime Notizie dalla rete : Cari parlamentari

Il Fatto Quotidiano

la crisi di questi giorni sta dimostrando, se mai ce ne fosse ancora bisogno, di quanti danni il narcisismo di Matteo Renzi abbia fatto alla sinistra. Ma in questo difficile momento del Paese credo ch ...“Ricordiamo al consigliere che nella pubblica amministrazione si agisce per atti, e non per sparate sui social” ...