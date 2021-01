Carcere di Ferrara, agente della Penitenziaria condannato per tortura (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un detenuto di 26 anni fatto spogliare e picchiato ripetutamente: riconosciuta l'aggravante della crudeltà. Per altre tre figure processo ordinario Leggi su repubblica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un detenuto di 26 anni fatto spogliare e picchiato ripetutamente: riconosciuta l'aggravantecrudeltà. Per altre tre figure processo ordinario

Ferrara. Torture in carcere: prima condanna di un agente della Penitenziaria

Caso Colopi: tre anni a Pietro Licari, giudicato con il rito abbreviato. Rinviati a giudizio due colleghi, a processo anche l'infermiera

Caso Colopi: tre anni a Pietro Licari, giudicato con il rito abbreviato. Rinviati a giudizio due colleghi, a processo anche l’infermiera ...

