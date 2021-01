Caos Economy, le 10 regole per sopravvivere alle crisi economiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Il mondo andrà sempre in crisi senza preoccuparsi di te. Ti devi rialzare e continuare e, se saprai rimanere calmo mentre il mondo intorno a te finisce nel caos, allora raggiungerai i tuoi obiettivi». Parte da qui la riflessione di Roberto Gorini, formatore e imprenditore, già autore di Crypto Economy, che da non molto ha pubblicato Caos Economy (Roi Edizioni). Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Il mondo andrà sempre in crisi senza preoccuparsi di te. Ti devi rialzare e continuare e, se saprai rimanere calmo mentre il mondo intorno a te finisce nel caos, allora raggiungerai i tuoi obiettivi». Parte da qui la riflessione di Roberto Gorini, formatore e imprenditore, già autore di Crypto Economy, che da non molto ha pubblicato Caos Economy (Roi Edizioni).

lorisdegaspari : RT @iltruffone: Puntata 198, come prepararsi ai tempi che verranno. - gianpaolomartel : RT @iltruffone: Puntata 198, come prepararsi ai tempi che verranno. - iltruffone : Puntata 198, come prepararsi ai tempi che verranno. -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Economy Global Watch Coronavirus: Speciale Geoeconomia n.37 ISPI Caos totale in Ligue 1: Canal + pronta a “restituire” i propri diritti tv

(di Alessandro Presta) – Continua il caos per i diritti tv in Ligue1 francese. Secondo quanto riporta il portale specializzato “Sportspromedia”, Canal + ha annunciato che restituirà i suoi diritti sul ...

Assalto al Congresso, le polemiche sulla sicurezza dopo il caos

Washington, 6 gen. (Adnkronos) – L’assalto e l’irruzione dei manifestanti pro Trump è anche frutto di un “disastroso fallimento” nel sistema di sicurezza. I media Usa si domandano come sia potuto acca ...

(di Alessandro Presta) – Continua il caos per i diritti tv in Ligue1 francese. Secondo quanto riporta il portale specializzato “Sportspromedia”, Canal + ha annunciato che restituirà i suoi diritti sul ...Washington, 6 gen. (Adnkronos) – L’assalto e l’irruzione dei manifestanti pro Trump è anche frutto di un “disastroso fallimento” nel sistema di sicurezza. I media Usa si domandano come sia potuto acca ...