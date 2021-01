Canada, porta il marito al guinzaglio per aggirare le regole anti Covid: coppia multata (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una storia assurda è quella avvenuta in Canada, dove sabato scorso una coppia è stata multata dalla polizia del Quebec per avere infranto le regole del coprifuoco imposto dalle misure anti Covid in un modo assurdo: la moglie ha portato a spasso il marito con il guinzaglio per provare ad aggirare le regole contro la pandemia. La donna ha provato a giustificarsi dicendo di aver portato fuori il cane a fare una passeggiata mostrando il marito a terra a quattro zampe tenuto da un collare. Lo riporta la Bbc. Secondo quanto riferito, la donna ha dichiarato alla polizia che era uscita “a spasso con il suo cane” vicino alla propria casa nella città di ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una storia assurda è quella avvenuta in, dove sabato scorso unaè statadalla polizia del Quebec per avere infranto ledel coprifuoco imposto dalle misurein un modo assurdo: la moglie hato a spasso ilcon ilper provare adlecontro la pandemia. La donna ha provato a giustificarsi dicendo di averto fuori il cane a fare una passeggiata mostrando ila terra a quattro zampe tenuto da un collare. Lo rila Bbc. Secondo quanto riferito, la donna ha dichiarato alla polizia che era uscita “a spasso con il suo cane” vicino alla propria casa nella città di ...

