Can Yaman si cancella da twitter e sbotta su instagram: "Fa…." (Di venerdì 15 gennaio 2021) Shock per le fan italiane (e non solo) di Can Yaman che lo seguono sui social. Infatti l'attore ha preso una clamorosa decisione nei loro confronti; decisione di cui in queste ore si continua a parlare: ecco di che si tratta. Perché Can si è infuriato con le fan italiane? Can aveva postato un suo bellissimo scatto (sembra quasi un dipinto), mentre si trovava sul set di uno spot della pasta "De Cecco" a Roma. Numerosi i "like" e i commenti, ma non tutti facevano riferimento al nuovo impegno lavorativo della star di "Bitter Sweet – Ingredienti d'Amore" e "Daydreamer – Le Ali del Sogno": erano duri attacchi contro di lui per la presunta storia che avrebbe iniziato con Diletta Leotta! Molte fan si sono dette estremamente deluse dalla scelta dell'attore: alcune perché lo volevano insieme a Demet Ozdemir; altre perché non apprezzavano proprio la Leotta, ricordando i ...

