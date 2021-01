Can Yaman furioso: ecco perchè ha cancellato l’account Twitter (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tornato ad Instabul solo da qualche giorno Can Yaman ha lasciato l’Italia, e in particolare Roma dopo aver girato uno spot pubblicitario insieme a Claudia Gerini e diretto dal suo amico il noto regista Ferzen Ozpetek. L’attore turco ha trascorso qualche giorno nella capitale serenamente, accolto da moltissimi fans si è concesso a selfie e autografi che gli sono costati anche una multa. A quanto pare Can avrebbe anche incontrato Diletta Leotta che secondo quanto ha riportato il settimanale Chi sarebbe molto intima con l’attore, gli scatti pubblicati lo confermano. Un presunto flirt che ha scatenato la reazione social dei followers dell’interprete di Daydreamer che a quanto pare non avrebbero preso bene la notizia. Su Twitter l’attore ha ricevuto una serie d’offese e commenti offensivi riguardo la sua vita privata, di cui per altro è molto geloso e ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tornato ad Instabul solo da qualche giorno Canha lasciato l’Italia, e in particolare Roma dopo aver girato uno spot pubblicitario insieme a Claudia Gerini e diretto dal suo amico il noto regista Ferzen Ozpetek. L’attore turco ha trascorso qualche giorno nella capitale serenamente, accolto da moltissimi fans si è concesso a selfie e autografi che gli sono costati anche una multa. A quanto pare Can avrebbe anche incontrato Diletta Leotta che secondo quanto ha riportato il settimanale Chi sarebbe molto intima con l’attore, gli scatti pubblicati lo confermano. Un presunto flirt che ha scatenato la reazione social dei followers dell’interprete di Daydreamer che a quanto pare non avrebbero preso bene la notizia. Sul’attore ha ricevuto una serie d’offese e commenti offensivi riguardo la sua vita privata, di cui per altro è molto geloso e ...

