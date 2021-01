Can Yaman, fan sul piede di guerra per il flirt con Diletta Leotta. Lui sbotta: “Sono fatti miei. Punto” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sui social gli appassionati di cronaca rosa non parlano che di Can Yaman. Considerato il sex symbol del momento, l’attore turco è finito sui principali magazine di cronaca rosa per una presunta storia con Diletta Leotta. Il settimanale “Chi” (che ha pubblicato le foto di un loro weekend insieme) ne è certo: “Sono innamorati pazzi”. Non tutti però, quando parlano di Yaman, lo fanno con termini pacifici. Una parte del suo fanclub si è mostrata assai infastidita per la storia (vera o presunta) con il volto di Dazn. Dopo giorni di commenti poco graditi, ieri sera l’attore ha deciso di intervenire e dire la sua. “Sono fatti miei. Punto”, ha sbottato su Twitter, prima di disattivare definitivamente il suo profilo. Poco dopo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sui social gli appassionati di cronaca rosa non parlano che di Can. Considerato il sex symbol del momento, l’attore turco è finito sui principali magazine di cronaca rosa per una presunta storia con. Il settimanale “Chi” (che ha pubblicato le foto di un loro weekend insieme) ne è certo: “innamorati pazzi”. Non tutti però, quando parlano di, lo fanno con termini pacifici. Una parte del suo fanclub si è mostrata assai infastidita per la storia (vera o presunta) con il volto di Dazn. Dopo giorni di commenti poco graditi, ieri sera l’attore ha deciso di intervenire e dire la sua. “”, hato su Twitter, prima di disattivare definitivamente il suo profilo. Poco dopo, ...

