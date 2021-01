Campania zona gialla, riaprono musei e siti archeologici da lunedì a venerdì (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giulierini, direttore del Mann: "L'arte e la bellezza curano lo spirito e ci preparano alla rinascita" Leggi su repubblica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giulierini, direttore del Mann: "L'arte e la bellezza curano lo spirito e ci preparano alla rinascita"

StraNotizie : Campania zona gialla, riaprono musei e siti archeologici da lunedì a venerdì - LPezone : Lunedì Campania zona gialla, riaprono musei e siti archeologici - novemmars : Ma come fa la campania ad essere in zona gialla che fino all’altro ieri stavano con la merda fino al collo? - LudovicoBianch5 : @cristianovilla9 @GiuseppeConteIT Forse non lo sai ma non sono i ministri a somministrare i vaccini, infatti le per… - Giustin28002558 : @claudia_iconic Perché facciamo troppo PIL e ci vogliono gambizzare completamente. Voglio vedere i dati della Campa… -