Campania in zona gialla ma De Luca avverte: “Responsabili o chiudiamo tutto” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il governatore campano avverte i sui concittadini sui rischi di eventuali comportamenti irResponsabili e dannosi. Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, in occasione della sua consueta conferenza stampa del venerdi, ha affrontato, come sempre, diversi temi. Chiaramente, quello principale ha riguardato il posizionamento della Campania in zona gialla da parte del Governo. Cosa che nasce, chiaramente, dal livello di emergenza, al momento, assolutamente lieve, della regione. De Luca, oltre questo successo, da parte del territorio da lui governato, ha parlato anche del primato rispetto alla somministrazione delle dosi di vaccino. La Campania, infatti, è la prima tra le regioni italiane per percentuale di ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il governatore campanoi sui concittadini sui rischi di eventuali comportamenti ire dannosi. Vincenzo De, governatore della Regione, in occasione della sua consueta conferenza stampa del venerdi, ha affrontato, come sempre, diversi temi. Chiaramente, quello principale ha riguardato il posizionamento dellainda parte del Governo. Cosa che nasce, chiaramente, dal livello di emergenza, al momento, assolutamente lieve, della regione. De, oltre questo successo, da parte del territorio da lui governato, ha parlato anche del primato rispetto alla somministrazione delle dosi di vaccino. La, infatti, è la prima tra le regioni italiane per percentuale di ...

