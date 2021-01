Camila Raznovich si sposa | l’annuncio arriva in diretta Dopo 2 figli | ecco chi è il suo futuro marito Loic

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021)ha rilasciato una lunga intervista a Serena Bortone all’interno del programma Oggi è un altro giorno. La Bortone ha condotto da casa perché positiva al Coronavirus: è asintomatica ed in buone condizioni e lei stessa ha confermato la sua positività su Twitter: “Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al Covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su @RaiUno”. Laha ripercorso i momenti più salienti della sua carriera televisiva e della vita privata. La conduttrice è nata nel 1974 e ha passato la sua infanzia viaggiando tra Italia, India e Argentina per seguire i genitori con la loro comunità di discepoli di Osho. Ha fatto il debutto nel mondo della tv come conduttrice sull’emittente privata ...