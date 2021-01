Camila Raznovich si racconta | l’infanzia difficile | le figlie e il futuro marito

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Si rinnova l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone, che ad ogni puntata accoglie in studio ospiti molto interessanti. Stavolta è il turno di, amata conduttrice tv che ha deciso dirsi a cuore aperto. Serena Bortone, in collegamento da casa dove è in isolamento da quando è risultata positiva al Coronavirus, ha saputo condurre una splendida intervista. Complice anche il bellissimo rapporto che la lega a, un’amicizia che affonda le sue radici nel passato. Ed è per questo che lanon ha avuto alcun problema nelrsi a tutto tondo, tornando su argomenti molto delicati come la sua infanzia. Nata a Milano da genitori argentini (con papà di origini russo-ebraiche ...