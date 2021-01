Camila Raznovich confessa | “molestata a nove anni” | il suo racconto

Leggi su chenews

(Di venerdì 15 gennaio 2021)la bellissima notizia a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai Uno di cui è stata ospite questo pomeriggio. foto facebookSolo pochi minuti fa è stata una delle ospiti di Oggi è un altro giorno il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone che da ieri porta avanti le puntate da casa, dopo essere risultata positiva al Covid. La conduttrice ha raccontato una parte della sua vita tra il privato e la professione che va a gonfie vele, visto il grande successo che anno dopo anno riscuote in tv, a colpire però è stata la sua confessione sul 2021. “Se la pandemia lo permette nel 2021 mi sposo” ha ammesso la donna che si è detta molto innamorata, forse come in passato non lo è mai stata, dicendosi felice e appagata della vita che sta vivendo. LEGGI ANCHE>>> ...