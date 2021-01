Call of Duty e Minecraft protagonisti di un divertente video dedicatoall' apertura delle porte!

Call of Duty e Minecraft protagonisti di un divertente video dedicato...all'apertura delle porte! (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono tantissimi i videogiochi che hanno al loro interno porte da aprire per andare avanti nella storia e tutti sappiamo che molto spesso le animazioni non sono proprio così tanto realistiche. Ad ogni modo, un geniale giocatore ha creato un video che mostra come sarebbe nella realtà l'apertura delle porte in alcuni dei giochi più famosi. Tra questi troviamo Call of Duty, la cui veloce apertura della porta consente ai giocatori di fiondarsi nella nuova stanza senza prima guardarsi intorno per vedere se ci sono dei nemici. In Minecraft invece l'azione che fa il personaggio si ripercuote con un po' di ritardo sulla porta. Ma forse la trasposizione di Apex Legends è quella che ha trovato consenso tra tutti i fan del battle royale. Il video ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono tantissimi igiochi che hanno al loro interno porte da aprire per andare avanti nella storia e tutti sappiamo che molto spesso le animazioni non sono proprio così tanto realistiche. Ad ogni modo, un geniale giocatore ha creato unche mostra come sarebbe nella realtà l'porte in alcuni dei giochi più famosi. Tra questi troviamoof, la cui velocedella porta consente ai giocatori di fiondarsi nella nuova stanza senza prima guardarsi intorno per vedere se ci sono dei nemici. Ininvece l'azione che fa il personaggio si ripercuote con un po' di ritardo sulla porta. Ma forse la trasposizione di Apex Legends è quella che ha trovato consenso tra tutti i fan del battle royale. Il...

