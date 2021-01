Calciomercato Torino: obiettivi Kurtic e Lammers, i dettagli (Di venerdì 15 gennaio 2021) Calciomercato Torino: il club granata si sta muovendo sul mercato e ha messo nel mirino Jasmin Kurtic e Sam Lammers Il Torino si muove sul mercato e, come riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe messo nel mirino Jasmin Kurtic e Sam Lammers. I granata avrebbero fatto un’offerta da 3 milioni più 1 di bonus per il centrocampista sloveno al quale è stato proposto un contratto da due anni e mezzo. Per l’attacco poi resta in pole il giovane attaccante dell’Atalanta, viste le difficoltà per arrivare a Kouamé, per cui la Fiorentina chiederebbe circa 20 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021): il club granata si sta muovendo sul mercato e ha messo nel mirino Jasmine SamIlsi muove sul mercato e, come riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe messo nel mirino Jasmine Sam. I granata avrebbero fatto un’offerta da 3 milioni più 1 di bonus per il centrocampista sloveno al quale è stato proposto un contratto da due anni e mezzo. Per l’attacco poi resta in pole il giovane attaccante dell’Atalanta, viste le difficoltà per arrivare a Kouamé, per cui la Fiorentina chiederebbe circa 20 milioni. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Meite al @acmilan, accordo totale appena raggiunto: presto la partenza da #Torino per le visite mediche @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan-#Torino, operazione in chiusura per #Meite: i rossoneri puntano ad averlo a disposizione gi… - Gazzetta_it : #Milan, fatta per #Meité in prestito dal #Torino niente più emergenza in mediana per #Pioli - Toro_News : ?| CALCIOMERCATO Sempre più difficile la pista #Kouame il Toro punta a #Lammers - Fiorentinanews : #Caicedo-#Gomez, affari allo sprint. L'offerta del #Torino per #Kouame a cui la #Fiorentina ha detto di no… -