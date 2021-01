Calciomercato, svolta sul futuro di Milik. Offerta per De Paul, ritorno in Italia di Torreira (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le trattative di Calciomercato entrano sempre più nel vivo. Le squadre del campionato di Serie A hanno intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, il torneo entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove indicazioni. Le big preparano innesti in grado di portare alternative, ma anche medie e piccole sono pronte ad intervenire per risollevare la stagione. Tutte le operazioni nel dettaglio. Milik – Aggiornamenti interessanti sul futuro di Milik. “Se ho parlato con Milik? No, no. Abbiamo avviato una trattativa con il Napoli, ma se ne occupa Pablo (Longoria, il Cfo, ndr)”. Sono le dichiarazioni del tecnico dell’Olympique Marsiglia Andrè Villas-Boas che conferma l’interesse per l’attaccante polacco. “Stiamo lavorando su più fronti per l’attacco. Ci sono diverse opzioni”. FIORENTINA – Non ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le trattative dientrano sempre più nel vivo. Le squadre del campionato di Serie A hanno intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, il torneo entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove indicazioni. Le big preparano innesti in grado di portare alternative, ma anche medie e piccole sono pronte ad intervenire per risollevare la stagione. Tutte le operazioni nel dettaglio.– Aggiornamenti interessanti suldi. “Se ho parlato con? No, no. Abbiamo avviato una trattativa con il Napoli, ma se ne occupa Pablo (Longoria, il Cfo, ndr)”. Sono le dichiarazioni del tecnico dell’Olympique Marsiglia Andrè Villas-Boas che conferma l’interesse per l’attaccante polacco. “Stiamo lavorando su più fronti per l’attacco. Ci sono diverse opzioni”. FIORENTINA – Non ...

Glongari : #Fiorentina per #Conti possibile svolta in 48/72 ore in arrivo il sì del #Milan @AlfredoPedulla @tvdellosport… - CalcioWeb : Tutte le ultime trattative di #calciomercato che riguardano le squadre del campionato di @SerieA - Fiorentinanews : C'è la svolta per #Milik: L'offerta giusta arriva dalla #Francia #Fiorentina #Ligue1 #calciomercato - sscalcionapoli1 : Svolta Milik, Giuntoli incontra il Marsiglia per chiudere #calciomercato - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: #Napoli, arriva la svolta per #Milik? Ecco l'offerta dell'O.#Marsiglia e la risposta del giocatore ???? #LeBombeDiVlad #LB… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato svolta Calciomercato, svolta sul futuro di Milik. Super offerta per De Paul CalcioWeb Allenatrice di calcio licenziata per foto Instagram: «Stando zitta ammetterei una colpa che non ho»

Alice Broccoli lavora, anzi lavorava, come allenatrice presso l’Asd San Martino a San Leone, società sportiva del quartiere Pigneto di Roma ...

Serie A, Lazio-Roma, un derby anomalo senza la fantastica cornice dei tifosi

Sarà una serata particolare senza l’energia emotiva che solo le tifoserie sugli spalti sanno regalare. Senza questa cornice mancherà, di certo, il “ pathos ” che solo il derby romano sa esprimere; man ...

Alice Broccoli lavora, anzi lavorava, come allenatrice presso l’Asd San Martino a San Leone, società sportiva del quartiere Pigneto di Roma ...Sarà una serata particolare senza l’energia emotiva che solo le tifoserie sugli spalti sanno regalare. Senza questa cornice mancherà, di certo, il “ pathos ” che solo il derby romano sa esprimere; man ...