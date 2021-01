Calciomercato Roma/ Fonseca vuole tenere Carles Perez: Silvestri nel mirino (Di venerdì 15 gennaio 2021) Calciomercato Roma: le ultime news sulle mosse dei giallorossi. E' derby con la Lazio per Silvestri. Fonseca vuole trattenete Carles Perez. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021): le ultime news sulle mosse dei giallorossi. E' derby con la Lazio pertrattenete

RealPiccinini : Confermo l’anticipazione di ieri: venerdì “tradirò” il Club e sarò ospite a Calciomercato l’Originale, subito dopo… - Glongari : #Roma nuovi contatti con l’entourage del centrocampista #Otavio del #Porto. Il giocatore è in scadenza di contratto… - VoceGiallorossa : ??? @GenoaCFC, @Kevin_strootman: ''Con la @OfficialASRoma un'esperienza speciale, ma non sentivo fiducia in me e ho… - luca5587 : Una giornata dei tifosi Per i tifosi Proprio quelli che non ci saranno Il mio pezzo sul derby #LazioRoma - sportli26181512 : Laziomania: il silenzio dei tifosi nel derby di Roma, che non capirete mai: Nello stadio Olimpico ci sarà silenzio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma Calciomercato Roma, per Celik è assalto al Lille. Silvestri piace ai giallorossi Sport Fanpage Da Thiago Motta a Pandev: il Genoa vuole rigenerare Strootman

Kevin Strootman cerca il rilancio con la maglia del Genoa. Da Thiago Motta a Pandev: i rossoblù sono esperti nel rigenerare i calciatori.

Torino di ciao a Duncan che va a Villa Stuart per le visite mediche con il Cagliari

Duncan ha lasciato il centro sportivo della Fiorentina per andare a Roma a Villa Stuart dove effettuerà le visite mediche per diventare un giocatore del Cagliari, come riporta in un ...

Kevin Strootman cerca il rilancio con la maglia del Genoa. Da Thiago Motta a Pandev: i rossoblù sono esperti nel rigenerare i calciatori.Duncan ha lasciato il centro sportivo della Fiorentina per andare a Roma a Villa Stuart dove effettuerà le visite mediche per diventare un giocatore del Cagliari, come riporta in un ...