Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Parma (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sarà Parma a ospitare l’incontro tra Italia e Irlanda del Nord. Lo Stadio Ennio Tardini ospiterà gli azzurri il 25 marzo, in quella che è la rincorsa verso i Mondiali di Qatar 2022 che vede in scena il primo impegno del 2021, che sarà seguito dalle trasferte di Bulgaria e Lituania (28 e 31 marzo rispettivamente). L’Italia ha giocato per sette volte a Parma, con sei vittorie e un’unica sconfitta. L’ultima volta che gli azzurri hanno giocato in terra ducale è arrivato un netto 6-0 contro il Liechtenstain: il 26 marzo 2019 si giocava per le Qualificazioni agli Europei del 2020 (che poi del 2020 non sono stati più, visto il rinvio a quest’anno). La storia degli incontri tra Italia e Irlanda del ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Saràa ospitare l’incontro tradel. Lo Stadio Ennio Tardini ospiterà gli azzurri il 25 marzo, in quella che è la rincorsa verso idi Qatarche vede in scena il primo impegno del 2021, che sarà seguito dalle trasferte di Bulgaria e Lituania (28 e 31 marzo rispettivamente). L’ha giocato per sette volte a, con sei vittorie e un’unica sconfitta. L’ultima volta che gli azzurri hanno giocato in terra ducale è arrivato un netto 6-0 contro il Liechtenstain: il 26 marzo 2019 si giocava per leagli Europei del 2020 (che poi del 2020 non sono stati più, visto il rinvio a quest’anno). La storia degli incontri tradel ...

