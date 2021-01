Calcio estero, dal ‘fracaso’ Real alla mossa di Guardiola: le news del 15 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tutte le notizie di Calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo ‘fracaso’ Real Madrid nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao. Una doppietta di Raul Garcia stende i ‘Blancos’ e condanna all’eliminazione gli uomini di Zidane. Non basta ai campioni di Spagna la rete di Benzema, che nella ripresa aveva accorciato le distanze. I baschi di Marcelino fanno così l’impresa e contenderanno al Barcellona il trofeo nella finalissima di Siviglia. Real con un Sergio Ramos a mezzo servizio e che ha colpito due legni con Asensio nel corso della gara: «Non è un fallimento, fallire è non provare a vincere in campo. Nella ripresa ci abbiamo provato, è stata una prova differente rispetto al primo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tutte le notizie diLive:mercato, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articoloMadrid nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao. Una doppietta di Raul Garcia stende i ‘Blancos’ e condanna all’eliminazione gli uomini di Zidane. Non basta ai campioni di Spagna la rete di Benzema, che nella ripresa aveva accorciato le distanze. I baschi di Marcelino fanno così l’impresa e contenderanno al Barcellona il trofeo nella finalissima di Siviglia.con un Sergio Ramos a mezzo servizio e che ha colpito due legni con Asensio nel corso della gara: «Non è un fallimento, fallire è non provare a vincere in campo. Nella ripresa ci abbiamo provato, è stata una prova differente rispetto al primo ...

