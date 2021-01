Calabria, tamponi e vaccini Covid ad amici e parenti: “Portate pure i gatti”. Sospeso direttore sanitario dell’ospedale (Di venerdì 15 gennaio 2021) I tamponi e i vaccini per il Covid, secondo l’accusa, venivano somministrati non nel rispetto della reale necessità, ma in base a rapporti di amicizia e parentela. Si tratta solo dell’ultima accusa nei confronti del dottor Vincenzo Cesareo, interdetto per 12 mesi dalla professione e indagato per truffa, falso in atti pubblici e turbata libertà nella scelta del contraente, il quale da tempo avrebbe usato mezzi e bilanci degli ospedali di Cetraro e Paola di cui era direttore sanitario per scopi a dir poco personali. Nell’ordinanza di oltre 600 pagine dei magistrati della Procura di Paola guidata da Pierpaolo Bruni, Cesareo avrebbe portato avanti la sua attività professionale mosso non dai regolamenti pubblici, ma da interessi privati. I carabinieri dei Nas di Cosenza per circa dieci mesi ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ie iper il, secondo l’accusa, venivano somministrati non nel rispetto della reale necessità, ma in base a rapporti dizia e parentela. Si tratta solo dell’ultima accusa nei confronti del dottor Vincenzo Cesareo, interdetto per 12 mesi dalla professione e indagato per truffa, falso in atti pubblici e turbata libertà nella scelta del contraente, il quale da tempo avrebbe usato mezzi e bilanci degli ospedali di Cetraro e Paola di cui eraper scopi a dir poco personali. Nell’ordinanza di oltre 600 pagine dei magistrati della Procura di Paola guidata da Pierpaolo Bruni, Cesareo avrebbe portato avanti la sua attività professionale mosso non dai regolamenti pubblici, ma da interessi privati. I carabinieri dei Nas di Cosenza per circa dieci mesi ...

