Caicedo e Cataldi rispondono a Rizzitelli | ' Meno male che era un' amichevole'

ROMA - " Venerdì abbiamo un'amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi" . Queste le parole di Ruggiero Rizzitelli , ex attaccante della Roma, che ...

LAZIO ROMA CAICEDO CATALDI – Il derby è finito, ma gli sfottò continuano. La Roma è stata battuta 3-0 dalla Lazio all’Olimpico e i biancocelesti non si sono lasciati sfuggire l’occasione di replicare ...

Lazio-Roma 3-0, una storia già vista

Una Lazio da favola. Lazzari dominante sulla sua fascia, Luis Alberto incontenibile, Immobile cinico come sempre. Una partita ...

