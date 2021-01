Cagliari, ufficiale della Guardia di Finanza arrestato per pedopornografia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pesanti accuse quelle rivolte ad un tenente colonnello della Guardia di Finanza di Cagliari: l’uomo è stato arrestato per sospetta pedopornografia. A far scattare le manette un’indagine della Polizia Postale di Palermo, arrivata a coinvolgere anche l’ufficiale delle Fiamme Gialle. Fiamme gialle, arrestato un tenente colonnello A riportare la delicata vicenda sono le fonti locali sarde. Dietro all’operazione ci sarebbe un’indagine partita per individuare una rete dedita allo scambio di materiale pedopornografico online. Tra coloro che sono entrati a far parte dei sospettati, però, la Polizia Postale siciliana avrebbe trovato prove del coinvolgimento di un tenente colonnello della Finanza di 46 ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pesanti accuse quelle rivolte ad un tenente colonnellodidi: l’uomo è statoper sospetta. A far scattare le manette un’indaginePolizia Postale di Palermo, arrivata a coinvolgere anche l’delle Fiamme Gialle. Fiamme gialle,un tenente colonnello A riportare la delicata vicenda sono le fonti locali sarde. Dietro all’operazione ci sarebbe un’indagine partita per individuare una rete dedita allo scambio di materiale pedopornografico online. Tra coloro che sono entrati a far parte dei sospettati, però, la Polizia Postale siciliana avrebbe trovato prove del coinvolgimento di un tenente colonnellodi 46 ...

giuliabottini : RT @_DAGOSPIA_: STATE IN GUARDIA DALLA GUARDIA DI FINANZA - A CAGLIARI È STATO ARRESTATO UN UFFICIALE DELLE FIAMME G - AnsaSicilia : Pedopornografia, arrestato ufficiale delle Fiamme gialle. In servizio a Cagliari, sospeso dal servizio | #ANSA - sportli26181512 : Cagliari, Sottil: 'Dobbiamo seguire il mister, insieme possiamo reagire sin dalla gara di lunedì col Milan': Il sit… - marcodelucact60 : RT @MediasetTgcom24: Cagliari, arrestato ufficiale guardia di finanza per pedopornografia #pedopornografia - xblunotte : RT @MediasetTgcom24: Cagliari, arrestato ufficiale guardia di finanza per pedopornografia #pedopornografia -