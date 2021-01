Cagliari | Sottil guarda avanti | “Siamo col mister e ora pensiamo al Milan”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Riccardo, esterno d'attacco del, ha parlato, come riporta il sito ufficiale del club sardo, della gara contro l'Atalanta in Coppa Italia che ha visto i rossoblù perdere dalla Dea per 3-1- Il calciatore, autore dell'unica rete dei suoi, ha commentato l'esito dell'incontrondoverso la sfida di campionato contro il: "con Di Francesco. Testa al"caption id="attachment 1079921" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Volevamo superare il turno battendo un avversario molto forte, peccato perché la reazione era stata quella giusta", ha dettoin riferimento al k.o. con l'Atalanta. "stati bravi a ...

Quinta sconfitta consecutiva per il Cagliari. E c'è già il primo verdetto della stagione: rossoblu eliminati dalla Coppa Italia. Contro l'Atalanta non c'è stata la scossa, ma le attenuanti sono almeno ...