Cagliari-Milan: formazioni e dove vederla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lunedì 18 Gennaio 2021 nello Stadio Sardegna Arena alle ore 20:45 si disputerà Cagliari-Milan il posticipo di Serie A. Il Cagliari ha iniziato un campionato molto difficoltoso, infatti si trova al diciassettesimo posto con 14 punti e arriva da una striscia negativa con cinque sconfitte consecutive con Roma, Napoli, Benevento, Fiorentina e Atalanta. Il Milan è al primo posto con 40 punti, e arriva da una striscia positiva con due vittorie consecutive con Lazio e Benevento. Poi ha perso con il Milan e ha vinto con il Torino sia in campionato che in Coppa Italia. Cagliari-Milan: quali saranno le probabili formazioni? Cagliari (4-2-3-1): Cragno, Pisacane, Walukiewicz, Godin, Tripaldelli, Nandez, Marin, Oliva, Pereiro, Sottil, ...

