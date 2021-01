Cagliari-Milan | Di Francesco | “Se penso ai rossoneri…” | News

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan-#Torino, operazione in chiusura per #Meite: i rossoneri puntano ad averlo a disposizione gi… - TuttoMercatoWeb : Milan, Theo e Calhanoglu stanno bene: contro il Cagliari Pioli potrà contare su di loro - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Sky - Il Milan penserà all’attaccante dopo la partita di Cagliari - PianetaMilan : #CagliariMilan, #DiFrancesco: 'Se penso ai rossoneri...' | News -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Milan

Come riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky Sport, il Milan si occuperà della questione attaccante dopo la partita di ...Dopo praticamente un anno esatto, il Milan di Stefano Pioli torna a giocare in Sardegna in quel di Cagliari. La sfida della passata stagione, venne decisa da Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic (al primo ...