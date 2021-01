Cade il falco olandese Rutte. Ma per l'Italia potrebbe non essere una buona notizia (Di venerdì 15 gennaio 2021) In piena pandemia, ma per motivi totalmente diversi, due governi europei sono in crisi. E non si tratta di due governi a caso, ma dello zenit e del nadir della discussione europea su come gestire la crisi economica da covid. Oltre al governo Conte, messo in difficoltà dall’alleato di maggioranza Matteo Renzi, oggi Cade anche quello olandese di Mark Rutte, leader dei frugali che a luglio sono scesi in battaglia contro il ‘Next Generation Eu’, o meglio: per ricavarne maggiori sconti ai contributi al bilancio Ue (i cosiddetti ‘rebates’). Se la crisi Italiana potrebbe in qualche modo trovare una soluzione nel breve termine, quella olandese dovrà passare dalle elezioni già programmate per il 17 marzo. Ma se Cade il ‘falco’ Rutte, non è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) In piena pandemia, ma per motivi totalmente diversi, due governi europei sono in crisi. E non si tratta di due governi a caso, ma dello zenit e del nadir della discussione europea su come gestire la crisi economica da covid. Oltre al governo Conte, messo in difficoltà dall’alleato di maggioranza Matteo Renzi, oggianche quellodi Mark, leader dei frugali che a luglio sono scesi in battaglia contro il ‘Next Generation Eu’, o meglio: per ricavarne maggiori sconti ai contributi al bilancio Ue (i cosiddetti ‘rebates’). Se la crisinain qualche modo trovare una soluzione nel breve termine, quelladovrà passare dalle elezioni già programmate per il 17 marzo. Ma seil ‘, non è ...

HuffPostItalia : Cade il falco olandese Rutte. Ma per l'Italia potrebbe non essere una buona notizia - prestia_fabio : RT @HuffPostItalia: Cade il falco olandese Rutte. Ma per l'Italia potrebbe non essere una buona notizia - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Cade il falco olandese Rutte. Ma per l'Italia potrebbe non essere una buona notizia - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Cade il falco olandese Rutte. Ma per l'Italia potrebbe non essere una buona notizia - CalzelunghePipi : RT @HuffPostItalia: Cade il falco olandese Rutte. Ma per l'Italia potrebbe non essere una buona notizia -

Ultime Notizie dalla rete : Cade falco Gregorio De Falco, il retroscena: "Mi ha contattato lei per chiedermi se appoggio Conte". Nomi e accuse: viene giù il governo Liberoquotidiano.it Cade il falco olandese Rutte. Ma per l'Italia potrebbe non essere una buona notizia

Anche i frugali piangono: il premier travolto da uno scandalo sui sussidi. Nuove elezioni, l'ultra destra di Wilders è in agguato ...

Calabria terra piccante: Milano si arrende a Vibo

L’Allianz Powervolley non si sblocca ed inciampa di nuovo nella sconfitta Non trova la vittoria l’Allianz Powervolley che, nel recupero della quarta giornata del girone di ritorno di Superlega, si arr ...

Anche i frugali piangono: il premier travolto da uno scandalo sui sussidi. Nuove elezioni, l'ultra destra di Wilders è in agguato ...L’Allianz Powervolley non si sblocca ed inciampa di nuovo nella sconfitta Non trova la vittoria l’Allianz Powervolley che, nel recupero della quarta giornata del girone di ritorno di Superlega, si arr ...