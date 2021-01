Bruce Springsteen e John Legend si esibiranno alla cerimonia di insediamento di Biden

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 gennaio 2021)e i Foo Fighters, come riporta il New York Times, sono tra gli artisti che sidurante lo speciale televisivo, intitolato “Celebrating America”, che sarà trasmesso in diretta il prossimo 20 gennaio dai maggiori network statunitensi, per celebrare l’del presidente eletto degli Stati Uniti e della sua vice, Joee Kamala Harris. L’evento, come annunciato nei giorni scorsi dal comitato inaugurale, sarà condotto da Tom Hanks, mentre sarà Lady Gaga a cantare l’inno nazionale americano e Jennifer Lopez ad arricchire il tutto con una sua «performance musicale». Oltre– che, tra le altre cose, lo scorso novembre ha contribuitorealizzazione di ...