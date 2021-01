Bridgerton, la verità sugli splendidi costumi della serie: cosa non sapete (Di venerdì 15 gennaio 2021) Avete già visto una delle nuove serie di punta della piattaforma di streaming Netflix? Stiamo parlando di Bridgerton, la nuova serie scritta dalla mano di Shonda Rhimes, l’autrice di Grey’s Anatomy. Questa serie sta conquistando un grandissimo livello di pubblico, in tutto il mondo. La storia è splendida ed avvincente, ma una cosa che colpisce assolutamente al primo sguardo sono i costumi sbalorditivi dei personaggi. L’ambientazione della vicenda è l’Inghilterra del 1800 e quindi è stato opportuno creare degli abiti adatti alla situazione, che mostrassero tutti i dettagli di quel periodo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bridgerton (@Bridgertonnetflix) La ... Leggi su virali.video (Di venerdì 15 gennaio 2021) Avete già visto una delle nuovedi puntapiattaforma di streaming Netflix? Stiamo parlando di, la nuovascritta dalla mano di Shonda Rhimes, l’autrice di Grey’s Anatomy. Questasta conquistando un grandissimo livello di pubblico, in tutto il mondo. La storia è splendida ed avvincente, ma unache colpisce assolutamente al primo sguardo sono isbalorditivi dei personaggi. L’ambientazionevicenda è l’Inghilterra del 1800 e quindi è stato opportuno creare degli abiti adatti alla situazione, che mostrassero tutti i dettagli di quel periodo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@netflix) La ...

KattInForma : Lo streaming della settimana: “The Undoing. Le verità non dette”, “One Night in Miami…”, “Made in Italy” e “Bridger… - psymonic : La verità è che #Renzi ha fatto la crisi perché come maschio era in calo di consensi dopo il duca di Bridgerton e Omar Sy in Lupin. - IDWToMissAThing : Non so perché ma dopo aver scoperto la verità Daphne farà qualcosa di non piacevole #Bridgerton - IDWToMissAThing : Daphne spezza il cuore della madre rivelando tutta la verità #Bridgerton - bernaftaustin : Momento verità: Bridgerton l'ho vista ma non per il duca perché sì bell'uomo indiscutibilmente ma vogliamo parlare… -