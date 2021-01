Brexit, l’accordo commerciale tra Londra e l’Ue non scioglie tutti i nodi. Rischio contese su standard dei prodotti e aiuti di Stato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Code, sanzioni, traffico crollato e servizi sospesi. E pure la notizia del sequestro di panini al prosciutto a camionisti inglesi in arrivo in Olanda con la motivazione che “non si possono più importare in Ue alcuni prodotti”. Scene dai primi giorni di divorzio effettivo tra il Regno Unito e l’Unione Europea, nonostante la firma in extremis di un nuovo trattato commerciale. Scongiurata la catastrofe di un “no deal” che nessuno avrebbe davvero voluto, entrambi i contendenti si sono dichiarati soddisfatti dell’accordo. Che permette a Bruxelles di salvaguardare parzialmente uno dei suoi (ex) mercati più importanti e a Londra di sentirsi libera dai supposti diktat comunitari. Ma la telenovela che ha caratterizzato questi ultimi anni non finisce di certo qui. Perché l’accordo, una cornice ancora tutta da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Code, sanzioni, traffico crollato e servizi sospesi. E pure la notizia del sequestro di panini al prosciutto a camionisti inglesi in arrivo in Olanda con la motivazione che “non si possono più importare in Ue alcuni”. Scene dai primi giorni di divorzio effettivo tra il Regno Unito e l’Unione Europea, nonostante la firma in extremis di un nuovo trattato. Scongiurata la catastrofe di un “no deal” che nessuno avrebbe davvero voluto, entrambi i contendenti si sono dichiarati soddisfatti del. Che permette a Bruxelles di salvaguardare parzialmente uno dei suoi (ex) mercati più importanti e adi sentirsi libera dai supposti diktat comunitari. Ma la telenovela che ha caratterizzato questi ultimi anni non finisce di certo qui. Perché, una cornice ancora tutta da ...

