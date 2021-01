Borussia Dortmund-Mainz 05 (sabato 16 gennaio, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tegola Witsel nel Dortmund, dubbio St. Juste negli ospiti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sedicesima giornata di Bundesliga che in questo sabato pomeriggio vede il Borussia Dortmund di Terzic affrontare il Magonza. Bella vittoria e importantissima quella ottenuta nello scontro diretto sul terreno del Lipsia per 3 a 1, e che rilancia i gialloneri in ottica secondo posto. Sontuosa la prestazione del duo Sancho – Haaland che ha schiantato le certezze InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sedicesima giornata di Bundesliga che in questopomeriggio vede ildi Terzic affrontare il Magonza. Bella vittoria e importantissima quella ottenuta nello scontro diretto sul terreno del Lipsia per 3 a 1, e che rilancia i gialloneri in ottica secondo posto. Sontuosa la prestazione del duo Sancho – Haaland che ha schiantato le certezze InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Borussia Dortmund-Mainz 05 (sabato 16 gennaio, ore 15:30): formazioni ufficiali, - CrucialGoal : Crucial Goal pts. Immobile @ciroimmobile (Lazio) 16/01/21 3 vs Bologna 3 vs Crotone 1 vs Borussia Dortmund 1 vs Bru… - FBPredictions : ? #BorussiaDortmund vs #Mainz ???? #Bundesliga ??? Signal Iduna Park ?? Preview: - PeppoSpack : @duemila62010 @nonleggerlo A tratti abbiamo dominato anche con Barcellona, Borussia Dortmund, Real Madrid, Shaktar… - ulisse13562139 : #LazioRoma e sappiate che siamo a 3 punti perché noi a inizio anno avevamo da fare col Borussia Dortmund. Siete sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund Borussia Dortmund-Mainz, Bundesliga: formazioni, pronostici Il Veggente Big match? Inzaghi non fallisce mai. E ora il rinnovo con la Lazio è dietro l'angolo

Il 3-0 nel derby conferma la tendenza che vede Simone praticamente infallibile nei match decisivi. Si va verso il prolungamento di un anno con Lotito a 2,3 milioni più bonus ...

Immobile non si ferma, la Lazio torna a sognare

La squadra di Simone Inzaghi ha battuto 3-0 la Roma e si è rilanciata in campionato, dopo aver raggiunto gli ottavi di UEFA Champions League. Immobile ha sbloccato il derby, confermandosi un bomber st ...

Il 3-0 nel derby conferma la tendenza che vede Simone praticamente infallibile nei match decisivi. Si va verso il prolungamento di un anno con Lotito a 2,3 milioni più bonus ...La squadra di Simone Inzaghi ha battuto 3-0 la Roma e si è rilanciata in campionato, dopo aver raggiunto gli ottavi di UEFA Champions League. Immobile ha sbloccato il derby, confermandosi un bomber st ...