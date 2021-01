Bonus collaboratori sportivi, Spadafora: “Nuovi sostegni sino al 5 marzo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Il virus non dà tregua, l’Europa è in gran parte nuovamente in lockdown. Da domenica la maggior parte delle regioni italiane torna in zona rossa o arancione. Il che vuol dire che la stragrande maggioranza delle attività di ogni genere saranno sospese. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato molto chiaro: il rischio per l’Italia nelle prossime settimane è altissimo e dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown nazionale. Ieri sera abbiamo discusso a lungo in Consiglio dei Ministri e insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a tutti i colleghi abbiamo deciso che fossero inevitabili ulteriori misure restrittive in tutti i settori fino al 5 marzo“. Lo ha scritto su Facebook il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. Particolare attenzione, ovviamente, per tutti i lavoratori sportivi fermi a ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Il virus non dà tregua, l’Europa è in gran parte nuovamente in lockdown. Da domenica la maggior parte delle regioni italiane torna in zona rossa o arancione. Il che vuol dire che la stragrande maggioranza delle attività di ogni genere saranno sospese. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato molto chiaro: il rischio per l’Italia nelle prossime settimane è altissimo e dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown nazionale. Ieri sera abbiamo discusso a lungo in Consiglio dei Ministri e insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a tutti i colleghi abbiamo deciso che fossero inevitabili ulteriori misure restrittive in tutti i settori fino al 5“. Lo ha scritto su Facebook il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo. Particolare attenzione, ovviamente, per tutti i lavoratorifermi a ...

"Da domenica la maggior parte delle regioni italiane torna in zona rossa o arancione. Il che vuol dire che la stragrande maggioranza delle attività di ogni genere saranno sospese. (ANSA) ...

Spadafora: “Restrizioni fino al 5 Marzo. Comprendo il disagio ma ecco le misure di sostegno”

ROMA. Firmato il nuovo DPCM che entrerà in vigore a partire da domani, l'Italia in prevalenza sarà zona arancione, nel ...

