Bong Joon-ho sarà il Presidente di Giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2021

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Mentre i cinema di tutto il mondo continuano a essere chiusi per via delle restrizioni legate alla pandemia, la Mostra del Cinema di Venezia guarda avanti e annuncia il Presidente di Giuria della sua 78esima edizione, che si terrà dal 1° all’11 settembre al Lido: si tratta del regista sudcoreano Bong Joon-ho, vincitore dell’Oscar nel 2020 con il suo Parasite, il primo film straniero ad aver avuto la meglio nella categoria di migliore pellicola dell’anno. «La Mostra di Venezia porta con sé una lunga e ricca storia, e sono onorato di essere coinvolto nella sua meravigliosa tradizione cinematografica» ha commentato a mezzo stampa il regista di capolavori come Memories of a Murder e Snowpiercer, felice di accettare un ruolo così importante succedendo a Cate Blanchett, che aveva guidato la giuria lo scorso anno. https://twitter.com/la_Biennale/status/1350019997939150849