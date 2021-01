Bolzano, Kompatscher tuona: “Zona rossa? Siamo sconcertati, valutazione inaccettabile” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Arno Kompatscher e Thomas Widmann hanno contestato duramente le decisioni del Governo, le quali sono proiettate verso un inserimento in ‘Zona rossa’ della Provincia di Bolzano. Il governatore e l’assessore bolzanini hanno criticato in coro l’operato governativo, menzionando il Ministro Speranza: “Sono rimasto abbastanza sconcertato, visto che attualmente Siamo Zona gialla. Anche il ministro Speranza mi ha confessato di essere sorpreso“. Queste sono le parole di Komatscher, le quali fanno il paio con le dichiarazioni di Widmann: “valutazione sbagliata e inaccettabile, che penalizza chi, come noi, fa molti test“. Bolzano probabilmente in ‘Zona rossa’, tra le polemiche generali. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Arnoe Thomas Widmann hanno contestato duramente le decisioni del Governo, le quali sono proiettate verso un inserimento in ‘’ della Provincia di. Il governatore e l’assessore bolzanini hanno criticato in coro l’operato governativo, menzionando il Ministro Speranza: “Sono rimasto abbastanza sconcertato, visto che attualmentegialla. Anche il ministro Speranza mi ha confessato di essere sorpreso“. Queste sono le parole di Komatscher, le quali fanno il paio con le dichiarazioni di Widmann: “sbagliata e, che penalizza chi, come noi, fa molti test“.probabilmente in ‘’, tra le polemiche generali. SportFace.

