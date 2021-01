Bologna-Verona | i convocati di Mihajlovic | assente Medel

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Sinisaha diramato l’elenco deiin vista di, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2020/2021.ancora l’infortunato, in attacco a disposizione tutte le pedine. Di seguito ecco l’elenco: Breza, Da Costa, Skorupski, Danilo Lar., Hickey, Soumaoro, Dijks, De Silvestri, Paz, Tomiyasu, Baldursson, Schouten, Kingsley, Dominguez, Soriano, Poli, Svanberg, Barrow, Sansone, Orsolini, Skov Olsen, Palacio, Vignato. SportFace.

Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei convocati in vista di Bologna-Verona, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2020/2021. Assente ancora l’infortunato Medel, in attacco a ...Per il Bologna è fondamentale una vittoria contro il Verona di Juric: "Meritiamo di più, ma se vogliamo prendercelo dobbiamo ritrovare la disperazione necessaria per vincere una gara ad ogni costo" ...